Stralsund. Bange Minuten an der Ostsee: Der Stralsunder Max Suske wird in seiner Heimat lautstark gefeiert - doch bleibt im Kampf um den Junioren-WM-Titel nach einem frühen Knockout bewusstlos im Ring liegen.

Box-Profi Max Suske hat in seiner Heimat dramatisch das Duell um den Junioren-Weltmeistertitel des Verbands WBC verloren. Vor den Augen der deutschen Trainer-Ikone Ulli Wegner brach der 21-Jährige nach einem Knockout in der zweiten Runde bewusstlos zusammen. Der Stralsunder musste von der Ringärztin behandelt werden und stand dann nach dramatischen Minuten unter dem Applaus der Zuschauer wieder auf. Sein Kontrahent Leonel Eduardo Avila aus Argentinien sicherte sich den Titel in dem für zehn Runden ausgelegten Kampf.

„Ich bin am Boden zerstört“, sagte der traurige Suske, dem im kurzen Kampf die Anspannung anzumerken war. Seit Beginn des Jahres habe er „alles dem Sport untergeordnet“. „Das Leben ist halt so, dass nicht alles nach Plan läuft“, bedauerte der Super-Mittelgewichtler. Er brauche nun „Zeit, um das zu verarbeiten“.

Für Suske, der den größten Kampf seiner Karriere bestritt, ist es die zweite Niederlage im zehnten Profi-Duell. Er wird trainiert von Georg Bramowski, der in der Vergangenheit unter anderem Arthur Abraham und Marco Huck am Ring betreut hatte.

Zuvor hatte die Hamburgerin Dilar Kisikyol ihren Weltmeistertitel im Leichtgewicht des Verbands WIBF verteidigt. Die Boxerin bezwang die Argentinierin Marisa Gabriela Nunez einstimmig nach Punkten. Der Flensburger Viktor Jurk machte kurzen Prozess. Im Duell um den deutschen Meistertitel im Schwergewicht gewann der 23-Jährige nach 33 Sekunden in der ersten Runde durch Knockout gegen Dominic Vial. Auch die Boxer Simon Zachenhuber und Peter Kadiru des Hamburger Boxstalls P2M gewannen ihre Kämpfe jeweils.

