Rostock (dpa/mv). Rund 20.000 Euro Gesamtschaden hat der Brand eines Autos am frühen Samstagmorgen in Rostock angerichtet. Anwohner hatten das Feuer im Stadtteil Evershagen gegen 4.00 Uhr morgens bemerkt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Wagen wenig später. Durch den Brand wurde auch ein weiteres, unmittelbar daneben geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

