Neubrandenburg (dpa/mv). Ein 57-Jähriger ist auf der Autobahn 20 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Auto habe eine Böschung durchfahren, sich mehrfach gedreht und sei schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Nach dem Unfall am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord sei der Fahrer ins Krankenhaus gebracht worden. Warum er auf Höhe des Rastplatzes „Vier-Tore-Stadt“ von der Fahrbahn abgekommen war, war noch unklar. Die rechte Fahrspur musste den Angaben zufolge für rund zwei Stunden gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden.

Ein 57-Jähriger ist auf der Autobahn 20 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Auto habe eine Böschung durchfahren, sich mehrfach gedreht und sei schwer beschädigt auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Nach dem Unfall am Nachmittag zwischen den Anschlussstellen Neubrandenburg Ost und Neubrandenburg Nord sei der Fahrer ins Krankenhaus gebracht worden. Warum er auf Höhe des Rastplatzes „Vier-Tore-Stadt“ von der Fahrbahn abgekommen war, war noch unklar. Die rechte Fahrspur musste den Angaben zufolge für rund zwei Stunden gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:240315-99-356258/2 (dpa)