Stralsund (dpa/mv). In Stralsund ist eine Obdachlose in der Nacht zu Freitag Opfer einer Attacke geworden und schwer verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, nennt aber keine Details - es könnte sich um Täterwissen handeln.

In Stralsund hat ein unbekannter Angreifer oder eine Angreiferin eine Obdachlose schwer verletzt. Die Attacke gegen die 55-Jährige ereignete sich laut Polizei in der Nacht zu Freitag an einer Bushaltestelle. Die Frau kam demnach in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Nähere Details teilte sie wegen der laufenden Ermittlungen nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:240315-99-354207/3 (dpa)