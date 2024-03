Schwerin (dpa/mv). Die Stadt Schwerin will Götz Kubitschek von der Neuen Rechten weiterhin nicht im Rathaus auftreten lassen. Im juristischen Streit um die Wirksamkeit des Mietvertrags geht sie in die nächste Instanz.

Der geplante Auftritt des Verlegers Götz Kubitschek, der zu den einflussreichsten Akteuren der sogenannten Neuen Rechten gezählt wird, im alten Schweriner Rathaus bleibt juristisch umstritten. Die Stadt Schwerin legte nach eigenen Angaben am Freitag beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Schwerin ein. Dieses hatte am Morgen mitgeteilt, dass es dem Widerspruch der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative gegen die von der Stadt ausgesprochene Kündigung des Mietvertrags für den Sitzungssaal der Stadtvertretung stattgegeben habe. Als Träger der öffentlichen Einrichtung habe die Stadt bei der Widmung kommunaler Einrichtungen Grundrechte wie das Recht auf Meinungsfreiheit zu beachten und müsse die Gleichbehandlung gewährleisten, hieß es zur Begründung.

Die Stadtverwaltung hatte den für Samstagabend geschlossenen Mietvertrag gekündigt, weil sie sich vom Antragsteller hintergangen gefühlt habe, da dieser den Gastredner nicht genannt habe. „Mit der Einladung eines bekannten rechtsextremen Redners hat die Junge Alternative eine Grenze überschritten“, erklärte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD). Die vom Gericht vorgebrachte Begründung, dass die Landeshauptstadt die Nutzung einer öffentlichen Einrichtung als Forum der Meinungsbildung bisher geschaffen und gebilligt habe und nunmehr unter Gleichbehandlungsgrundsätzen nicht einschränken dürfe, sehe er hier nicht.

