Hagenow (dpa/lmv). Ein Fahrer ist bei der Flucht vor der Polizei in Hagenow aus einem rollenden Auto gesprungen. Dann setzte er seine Flucht anders fort.

Ein Autofahrer ist in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei der Flucht vor einer Verkehrskontrolle aus seinem rollenden Auto gesprungen. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Freitag mit. Als Beamte das Auto in der Nacht zu Freitag hatten kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer die Flucht, noch bevor die Beamten Anhaltesignale geben konnten. Er fuhr laut Polizei teils mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch das Stadtgebiet. In einer Straße habe er abrupt entschleunigt und sei unbemerkt in der Dunkelheit aus dem rollenden Auto gesprungen. Anschließend sei er zu Fuß geflüchtet.

Das Auto selbst rollte nach Polizeiangaben zuerst gegen eine Hecke und kam anschließend an einem weiteren Wagen zum Stehen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unfallflucht gegen den unbekannten Mann.

© dpa-infocom, dpa:240315-99-352315/2 (dpa)