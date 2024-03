Stralsund (dpa/mv). Nach einem Polizeieinsatz an einer Schule in Ribnitz-Damgarten gibt es auch im Netz zahlreiche Kommentare. Viele nehmen kein Blatt vor den Mund. Die Polizei mahnt, Grenzen einzuhalten.

Die Polizei hat angesichts zunehmender Vorwürfe gegen die Leitung einer Schule in Ribnitz-Damgarten (Kreis Vorpommern-Rügen) dazu aufgerufen, die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu achten. Das beziehe sich insbesondere auf Beiträge in den sozialen Netzwerken, betonte eine Sprecherin am Freitag. „Der Aufruf zu Straftaten, Beleidigungen oder Ähnliches kann strafrechtlich oder ordnungsrechtlich verfolgt werden“, schrieb die Polizeidirektion Neubrandenburg auf der Plattform X (vormals Twitter).

Hintergrund ist ein Polizeieinsatz an der Schule am 27. Februar wegen vermeintlicher staatsschutzrelevanter Posts einer 16 Jahre alten Schülerin im Netz. Die Schulleitung hatte die Polizei informiert. Der Verdacht hatte sich nicht bestätigt.

Die Mutter der 16-Jährigen sagte der Wochenzeitung „Junge Freiheit“, dass ihre Tochter vor einigen Monaten auf dem Social-Media-Kanal Tiktok ein „Schlümpfe-Video“ gepostet habe. Darin hieß es, dass Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam hätten: Die Schlümpfe seien blau und Deutschland auch. „Das war wohl ein witziger AfD-Werbe-Post. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist“, so die Mutter.

Die Polizei hatte in ihrer Pressemitteilung betont, dass der Grat zwischen erlaubtem und strafbarem Handeln mitunter schmal sei. Deshalb hätten sich die Beamten zusammen mit der Schulleitung am 27. Februar entschlossen, mit der 16-Jährigen ein Aufklärungsgespräch mit präventivem Charakter zu führen. „Hierfür bat der Schulleiter die Schülerin aus dem Unterrichtsraum, während sich die Beamten in der Nähe auf dem Flur befanden und somit nicht von Mitschülern der Klasse wahrgenommen wurden.“

Innenminister Christian Pegel (SPD) bezeichnete den Einsatz als verhältnismäßig. Die AfD hatte das Vorgehen von Polizei und Schulleitung dagegen heftig kritisiert. Auch die AfD-Fraktionschefin im Bundestag, Alice Weidel, thematisierte den Vorgang. „Der Fall in Mecklenburg-Vorpommern zeigt die Methodik auf, mit der die politische Elite gegen Andersdenkende vorgeht. Dabei sind, neben der Schülerin selbst, alle Schüler nicht nur am betroffenen Gymnasium in Ribnitz-Damgarten das Ziel staatlicher Gängelung“, schrieb sie auf X.

© dpa-infocom, dpa:240315-99-351038/2 (dpa)