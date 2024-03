Schwerin (dpa/mv). In kleinen Betrieben kümmert sich meist der Chef um alles - vom Angebot bis zur Rechnung. Die Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten rückt da oft aus dem Blick. Bald könnte ein Preis ausgelobt werden.

Der Landtag will in seiner Sitzung am Freitag (9.00 Uhr) über eine neue Auszeichnung für kleine Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern beraten. Die Regierungsfraktionen Die Linke und SPD schlagen vor, Kleinbetriebe künftig mit einem Präventionspreis auszuzeichnen, wenn sie sich um die Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter besonders verdient machen. So soll das Thema stärker in die Öffentlichkeit und in das Bewusstsein der Unternehmen gerückt werden.

Weitere Themen des dritten und letzten Sitzungstages des Landesparlaments in dieser Woche sind das LNG-Terminal auf Rügen und die Versorgung von Long-Covid-Patienten. Die CDU-Fraktion legt einen Zehn-Punkte-Plan zur Stärkung der Pflege vor. Außerdem schlagen CDU und FDP gemeinsam vor, die Kooperation mit Skandinavien auszubauen.

