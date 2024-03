Schwerin (dpa/mv). Das Parlament ruft Kommunen und Gesellschaft in MV auf, Verbindungen zu Menschen in der ukrainischen Region Tschernihiw zu knüpfen.

Der Schweriner Landtag strebt eine Zusammenarbeit mit dem Regionalparlament Tschernihiw in der Ukraine an. Dies beschloss das Parlament am Donnerstagabend mit den Stimmen von Rot-Rot und den Grünen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat bereits im Januar einen Kooperationsvertrag mit der Verwaltung der Region (Oblast) Tschernihiw unterzeichnet. Für den Aufbau der Partnerschaft sind jährlich 100.000 Euro vorgesehen. Außerdem sollen 250 000 Euro für den Bau von Schutzräumen zur Verfügung gestellt werden. Europaministerin Bettina Martin (SPD) sagte im Landtag, die Regierung wolle Laptops in die Region für den digitalen Unterricht schicken.

Martin bedauerte, dass es zwei Anträge zur Unterstützung der Ukraine am Donnerstag im Landtag gab. Die Oppositionsparteien CDU und FDP mochten sich nicht dem Antrag von Rot-Rot anschließen, dem die Grünen beigetreten waren. Ihnen fehlte nach eigenem Bekunden Selbstkritik der SPD am langen Festhalten an der engen Zusammenarbeit mit Russland bis zum Einmarsch Putins in der Ukraine im Februar 2022. Der eigene Antrag von CDU und FDP wurde abgelehnt.

Der Landtag will seinem Beschluss zufolge gemeinsame Projekte und persönliche Begegnungen mit Menschen in der Region Tschernihiw initiieren. So sollen langfristige Verbindungen etabliert werden. Der Landtag ermunterte die Kommunen in MV, die Regionalpartnerschaft durch Kommunalpartnerschaften zu ergänzen. Auch Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und der Gewerkschaften in MV sollen sich einbringen.

