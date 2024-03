Parchim (dpa/mv). Im Internet hat die Polizei ein verfassungsfeindliches Graffiti entdeckt und erkannte schnell, wo es sich befindet. Vor Ort fanden die Beamten Hakenkreuze - spiegelverkehrt und vor einer Kita.

In Parchim ermittelt die Polizei unter anderem wegen spiegelverkehrter Hakenkreuze an der Mauer einer Kita. Die Polizei sei am Donnerstagmittag durch einen Facebook-Post auf ein verfassungsfeindliches Graffiti aufmerksam geworden, teilte sie mit. Die Beamten erkannten demnach den Ort. Vor Ort hätten sie drei entsprechende Graffitis vorgefunden. Die zwei spiegelverkehrten Hakenkreuze seien etwa 30 mal 30 Zentimeter groß gewesen. Es werde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei suchte Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-340837/2 (dpa)