Stralsund (dpa/mv). Mitten in Stralsunds historischer Altstadt ist wieder Bundeswehr-Nachwuchs vereidigt worden. Die öffentliche Veranstaltung soll eine Botschaft sein.

In Stralsund sind Bundeswehr-Rekrutinnen und -Rekruten feierlich vereidigt worden. Die 68 Frauen und Männer von der Marine und vom Heer werden an der Marinetechnikschule Parow unweit der Hansestadt zunächst ihre Grundausbildung absolvieren. Auf dem Alten Markt in der historischen Altstadt Stralsunds fand am Donnerstag ihr feierliches Gelöbnis statt.

Der Ort beinhalte eine Botschaft, erklärt vorab Konteradmiral a.D. Thorsten Kähler, ehemaliger Chef des Stabes des Marinekommandos in Rostock: „Er ist ein Zeichen der Wertschätzung der Stadt Stralsund. Es ist eine Wertschätzung der politischen Entscheidungsträger und der anwesenden Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt für Sie als Soldatinnen und Soldaten.“ Die Soldaten und Soldatinnen wiederum zeigten durch das öffentliche Gelöbnis, dass sie ein Teil der Stadt seien. „Die Bundeswehr ist als Parlamentsarmee ein Teil unseres Staates und kein abgeschotteter Staat im Staate.“

Als Mutter mit der weitesten Anreise sollte in diesem Jahr eine Frau aus Schwegenheim in Rheinland-Pfalz geehrt werden. Sie sei für ihren 19-jährigen Sohn 950 Kilometer gefahren.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339804/2 (dpa)