Rostock (dpa/lmv). Ein E-Scooter-Fahrer hat sich bei einem Unfall mit einem Geländewagen in der Rostocker Altstadt schwer verletzt. Der Fahrer des Geländewagens erlitt einen Schock.

Ein E-Scooter-Fahrer ist in der Rostocker Altstadt von einem Geländewagen angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizeiinspektion Rostock am Donnerstag mit. Der 45-jährigen E-Scooter-Fahrer kam nach Angaben der Polizei am Donnerstag aus einer vorfahrtsberechtigten Straße. Er erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Geländewagens erlitt einen Schock.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339443/2 (dpa)