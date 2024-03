Rostock (dpa/lmv). Ein Elfjähriger und drei weitere Menschen sind in Rostock von der Polizei geehrt worden. Sie hatten außergewöhnliche Zivilcourage gezeigt.

Ein elfjähriger Schüler und drei weitere Rostocker sind in der Hansestadt für ihren „herausragenden Einsatz und ihre außergewöhnliche Zivilcourage“ geehrt worden. Der Schüler hatte im November 2023 zur schnellen Festnahme eines Einbrechers beigetragen, wie die Polizeiinspektion Rostock am Donnerstag mitteilte.

Aus einem Gebäude heraus hatte der Elfjährige einen Mann beim Einbruch in ein Fahrzeug beobachtet und die Polizei alarmiert. Laut der Polizei konnten Beamte aufgrund der schnellen Reaktion des Schülers und seiner detaillierten Beschreibung den Mann in der Nähe erwischen. Auch ein 44-jähriger Polizeibeamter der Polizeiinspektion Rostock und sein 17-jähriger Sohn wurden am gestrigen Mittwoch geehrt. Sie hatten im Dezember 2023 unter großer Kraftanstrengung einen sich in Lebensgefahr befindenden Mann aus eiskaltem Wasser gerettet. Besondere Zivilcourage hat laut einer Polizeisprecherin auch ein 52-jähriger Mann im September 2023 gezeigt. Er war einer Frau zur Hilfe geeilt, die Opfer eines Betrugsanrufes geworden war.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339267/2 (dpa)