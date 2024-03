Schwerin (dpa/mv). Der Landtag berät über eine Änderung des Landesfischereigesetzes. Demnach kann der Angelschein auch elektronisch ausgegeben werden.

Den Angelschein soll es nach Willen der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern künftig auch fürs Handy geben. „Wer angeln gehen möchte, sollte nicht zig Dokumente mit sich rumschleppen müssen. Das Smartphone oder eine Karte mit QR-Code sollten dafür genügen“, erklärte der SPD-Fischereipolitiker Michel Schiefler am Donnerstag, nachdem der Landtag erstmals über die dafür nötige Änderung des Landesfischereigesetzes beraten hatte.

In den kommenden Monaten stehen weitere Beratungen in den Ausschüssen an, ehe es zum finalen Beschluss im Parlament kommt. Es solle eine „möglichst einfache und praktikable Lösung“ gefunden werden, versprach Schiefler. Bund und Länder sind nach dem Onlinezugangsgesetz verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen immer mehr auch elektronisch anzubieten.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-339090/2 (dpa)