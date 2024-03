Schwerin (dpa/mv). Aufatmen bei den Touristikern und Bootsführenden auf dem Weg zum Schweriner See: Die Schleuse in Banzkow wird nun doch bedient - dank einer Übergangslösung.

Die angekündigte monatelange Schließung der Schleuse Banzkow am einzigen Zugang zum Schweriner See auf dem Wasserweg ist zunächst vom Tisch. Wie ein Sprecher vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Donnerstag mitteilte, ist der reguläre Betrieb an der Schleuse ab dem Saisonbeginn am 1. April gewährleistet. „Im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe wurde dazu eine Übergangslösung durch Umbesetzung festgelegt.“ Für eine dauerhafte Besetzung des Betriebsstellenleiters und Schaltwärters erfolge „zeitnah“ eine Ausschreibung. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Bei den Tourismusverantwortlichen hatte die wegen Personalproblemen angekündigte monatelange Schließung der Schleuse für Entsetzen gesorgt. Der regionale Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin befürchtete Rückgänge bei Nachfrage und Buchungen, wenn die Schleuse im Sommer nicht geöffnet werden kann. Wassersportler, die Schwerin ansteuern wollten, müssten deshalb ihre Urlaubsplanung ändern und entschieden sich möglicherweise für andere Routen. Touristische Anbieter in unmittelbarer Nähe der Schleuse seien dann gezwungen, ihre Angebote einzuschränken. Dem regionalen Tourismusverband zufolge wird die Schleuse Banzkow südlich von Schwerin jährlich von etwa 3700 Sportbooten genutzt.

© dpa-infocom, dpa:240314-99-336638/2 (dpa)