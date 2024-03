Schwerin (dpa/mv). Bis zu 17 Grad erwarten Meteorologen am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern. Die Natur ist etwa zwei Wochen voraus. Apfelbauern müssen jetzt schon aufpassen, sagt der MV-Obstbauberater.

Die für Donnerstag erwarteten Frühlingstemperaturen von bis zu 17 Grad in MV treiben die Natur weiter voran - und zwar in eine wichtige Phase für den Obstbau. Denn die Natur ist nach dem wärmsten Februar seit Beginn der Aufzeichnungen schon etwa zwei Wochen der normalen Entwicklung voraus, wie MV-Obstbauberater Rolf Hornig sagt. An den Birnen- und Apfelbäumen habe bereits der Knospenaufbruch begonnen. Das sei noch nicht die Blüte - diese werde je nach Witterungsverlauf Ende April, Anfang Mai erwartet.

Beim Knospenaufbruch öffnen sich die ersten Schuppen an der Knospe. Der Aufbruch ist Hornig zufolge ein wichtiger Moment für Obstbauern. Nun sollte es möglichst trocken sein, damit vor allem beim Apfel keine Pilzerreger eindringen könnten, erklärte er. Es drohe die Schorf-Infektion. Sollte die Witterung feucht werden, müssten die Apfelbauern - egal ob konventionell oder Bio - mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegensteuern. Andernfalls drohten im Falle einer Infektion erhebliche Ertragseinbußen.

Wenn sich dann später die Blüten öffnen, werden Nachtfröste zur Gefahr. Das sei jetzt aber kein Thema, den Knospen tue das nichts, so Hornig.

Äpfel sind das wichtigste Baumobst in Mecklenburg-Vorpommern. Im Jahr 2022 haben 44 Betriebe auf zusammen 1546 Hektar Äpfel gezogen. Zum Vergleich: Auf Platz zwei liegen Sauerkirschen, die im Nordosten auf 59 Hektar wachsen. Birnen wurden 2022 auf 21 Hektar angebaut.

