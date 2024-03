Schwerin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern will eine Partnerschaft zur ukrainischen Region Tschernihiw aufbauen.

Der Landtag wird am Donnerstag (9.00 Uhr) über den Beitrag Mecklenburg-Vorpommerns zur Unterstützung der Ukraine beraten. Dabei stehen zwei Anträge auf der Tagesordnung, einer vom rot-roten Regierungslager, dem sich die oppositionellen Grünen angeschlossen haben, und einer von CDU und FDP.

Es geht unter anderem darum, dass der Landtag eine Zusammenarbeit mit dem Regionalparlament Tschernihiw in der Ukraine anstrebt. Damit begleitet das Parlament die Partnerschaft, die Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung mit der Region (Oblast) Tschernihiw auf den Weg gebracht hat. In den Jahren 2024 und 2025 sind dafür jeweils 100.000 Euro vorgesehen.

CDU und FDP sprechen sich in ihrem Antrag auch für eine engere Zusammenarbeit mit der Region Tschernihiw aus. Überdies fordern sie, dass sich die Hochschulen in MV angesichts der neuen Bedrohungslage nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine der militärischen Forschung öffnen. Die beiden Oppositionsfraktionen fordern die Landesregierung auf, sich für eine Abschaffung sogenannter Zivilklauseln im akademisch-wissenschaftlichen Bereich einzusetzen. Eine solche Klausel, mit der auf militärische Forschung verzichtet wird, gibt es an der Universität Rostock.

© dpa-infocom, dpa:240313-99-328119/2 (dpa)