Lützow (dpa/mv). Bei der Montage von Photovoltaik-Modulen stürzt ein Mann mehrere Meter in die Tiefe. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Ein 37 Jahre alter Mann ist in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) bei der Montage einer Photovoltaik-Anlage durch ein Hallenfenster in die Tiefe gestürzt und tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben montierte der Chef einer Elektrofachfirma gemeinsam mit einem Mitarbeiter am Mittwochnachmittag die Module auf dem Dach, als er auf ein Hallendachfenster trat, das aus nicht tragfähigem Kunststoff bestand.

Der Mann sei mehrere Meter tief auf den betonierten Hallenboden gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter, umfangreicher Rettungsmaßnahmen sei er an der Unfallstelle gestorben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin und das für Arbeitsschutz zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales geführt. Derzeit lägen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, hieß es.



