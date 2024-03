Rostock (dpa/lmv). In Rostock hat ein Mann Waren aus einem Discounter gestohlen. Als er erwischt wurde, setzte er seinen Hund gegen einen Wachmann ein.

Ein 44-jähriger Mann hat in Rostock Waren in einem Discounter gestohlen und seinen Hund eingesetzt, als er erwischt wurde. Er habe am Dienstagnachmittag im Stadtteil Toitenwinkel Waren eingesteckt, ohne diese zu bezahlen, wie die Polizeiinspektion Rostock am Mittwoch mitteilte. Ein 60-jähriger Ladendetektiv sprach den Dieb demnach an. Dieser reagierte aggressiv, und es kam zu einer Rangelei. Laut Polizei versuchte der Mann, den Ladendetektiv zu schlagen. Daraufhin setzte der Ladendetektiv Pfefferspray ein. Der Dieb verließ nach Angaben der Polizei das Geschäft und löste draußen seinen Hund von der Leine, um ihn gegen den Ladendetektiv zu hetzen. Dieser konnte zurück in den Laden fliehen. Der Dieb flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den Mann per Videomaterial identifizieren. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen.

