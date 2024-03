Parchim (dpa/mv). Viele Kreise in MV müssen ihre Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen ausbauen. Die Lage sei „äußerst angespannt“, so der Kreis Ludwigslust-Parchim.

Zur Unterbringung von Asylbewerbern will der Landkreis Ludwigslust-Parchim in einer ehemaligen Kaserne in der Gemeinde Dabel im Amt Sternberger Seenlandschaft eine weitere Gemeinschaftsunterkunft mit bis zu 540 Plätzen einrichten. Das kündigte die Kreisverwaltung am Mittwoch an und verwies zur Begründung auf die „äußerst angespannte Unterbringungssituation“.

Die ersten Bewohner würden voraussichtlich Anfang kommenden Jahres einziehen, sofern alle Genehmigungs- und Umbaumaßnahmen rechtzeitig abgeschlossen werden könnten. Am Dienstagabend seien die Planungen erstmalig im Gespräch mit der Gemeindevertretung Dabel vorgestellt worden. Als nächster Schritt sei eine Einwohnerversammlung vorgesehen.

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim verfolge das Ziel, allen Schutzsuchenden eine menschenwürdige Unterbringung und bestmögliche Integrationsmöglichkeiten zu bieten. Wie in den bereits bestehenden Gemeinschaftseinrichtungen sollen sich auch in Dabel die Bewohner selbst verpflegen.

Am Donnerstag will auch der Landkreis Nordwestmecklenburg über eine weitere geplante Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende in Gadebusch informieren. Dort soll die Unterkunft auf dem Gelände des Polizeireviers, einer Liegenschaft des Landes MV, errichtet werden. In Wohncontainern sollen 100 bis maximal 150 Personen vorerst temporär untergebracht werden.

