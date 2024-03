Greifswald (dpa/mv). Alljährlich bringt das Festival „Nordischer Klang“ nordeuropäische Kultur nach Greifswald. Wegen des Geburtstages eines berühmten Sohnes der Stadt heißt es dieses Jahr unter anderem „Ach, Caspar!“.

Das Festival „Nordischer Klang“ mit seinem Fokus auf nordeuropäische Kultur und Musik widmet sich in diesem Jahr unter anderem dem berühmten deutschen Romantiker Caspar David Friedrich. In seiner Geburtsstadt Greifswald soll im Mai etwa Musik der Romantik an den Maler erinnern, der in diesem Jahr 250 Jahre alt geworden wäre, wie die Organisatoren mitteilten.

Der Leiter der dänischen Nationalgalerie, Peter Nørgaard Larsen, soll einen Vortrag zur Bedeutung Friedrichs für die dänische Kunstgeschichte halten und im Rahmen des internationalen Projekts „Ach, Caspar!“ sollen Texte - inspiriert von Gemälden des Malers - mit elektronischer Musik kombiniert werden.

Die diesjährige Ausgabe vom 3. bis 12. Mai steht unter der Schirmherrschaft Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der estnischen Kulturministerin Heidy Purga. Die estnische Soulsängerin Sängerin Rita Ray soll das Festival eröffnen. Zum Musik-Repertoire gehören Jazz, Pop, südamerikanische Rhythmen, Folk, aber auch experimentelle Musik. Auf dem Programm stehen auch Lesungen, Vorträge, Ausstellungen, Filme und das Kinderprogramm „Kinderklang“.

