Güstrow (dpa/mv). Polizisten auf Streife entdecken einen beschädigten Davidstern. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Zaun des jüdischen Friedhofs in Güstrow (Landkreis Rostock) ist von Unbekannten beschädigt worden. Der Staatsschutz ermittelt, wie das Polizeipräsidium Rostock am Dienstag mitteilte. Polizisten haben demnach bei einer Streifenfahrt einen beschädigten Davidstern am Zaun des Friedhofs entdeckt. Am Tatort seien Spuren gesichert worden. Die Ermittler hoffen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Beobachtungen am Montag, zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr in der Neukruger Straße in Güstrow gemacht hat, wird gebeten sich zu melden, so die Polizei.

