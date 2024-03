Schwerin (dpa/lmv). Eine Taube soll in Schwerin angeschossen worden sein. Bereits im Dezember erhielt die Polizei einen solchen Hinweis.

Ein unbekannter Täter oder eine Täterin soll in Schwerin eine Taube angeschossen haben. Nach den Angaben einer Hinweisgeberin steckte in dem Tier im Bereich Großer Dreesch eine Art Pfeil, wie die Polizeiinspektion Schwerin am Dienstag mitteilte. Die Frau hatte sich am Montag an die Polizei gewandt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Bereits im Dezember erhielt die Schweriner Polizei einen derartigen Hinweis. Auch in den sozialen Medien sind diese Beobachtungen ein Thema. Es wird geprüft, ob es sich um einen erneuten oder denselben Vorfall handelt.

