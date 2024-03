Ludwigslust-Parchim (dpa/lmv). Seit Jahresbeginn hat die Polizei mehr als 600 Wildunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim registriert. Das Unfallrisiko steigt mit der kommenden Zeitumstellung.

Seit Jahresanfang hat es bereits mehr als 600 Wildunfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim gegeben. Fünf Verkehrsteilnehmer wurden dabei verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erst am Montagabend kam es auf der Bundesstraße 191 bei Spornitz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Wildschwein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Das Risiko für Wildunfälle könnte bald sogar noch steigen, warnte die Polizei. Grund sei die Zeitumstellung am Ostersonntag. Durch das Vorstellen der Uhren führen viele Berufspendelnde in der Dunkelheit beziehungsweise in der Dämmerungsphase zur Arbeit. Genau dann seien jedoch viele Wildtiere auf der Suche nach Futter unterwegs und überquerten dabei auch viel befahrene Straßen. Die Polizei appellierte, vorausschauend zu fahren.

