Rostock (dpa/mv). Es gibt kaum börsennotierte Firmen aus MV. Einer davon droht der Ausschluss aus der New Yorker Börse Nasdaq. Zuvor soll es Gespräche geben. Ein weiterer Börsen-Exot aus MV geht freiwillig vom Parkett.

Mit Centogene droht einem der wenigen börsennotierten Unternehmen Mecklenburg-Vorpommerns der Ausschluss aus der New Yorker Börse Nasdaq. Diese teilte dem auf Diagnose und Erforschung seltener Krankheiten spezialisierten Unternehmen mit, dass der Gesamtwert der öffentlich gehandelten Aktien nicht dem Mindestwert entspricht, wie das Unternehmen mit Sitz am Rostocker Stadthafen auf Anfrage bestätigte. Dieser Wert liegt demnach bei 15 Millionen Dollar (14 Mio Euro). Man habe eine Anhörung bei der Nasdaq beantragt, was einen Ausschluss zunächst verhindere. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben, dass die Anhörung bis Ende April stattfindet. Man gehe davon aus, die Börsennotierung in einem anderen Segment der Nasdaq fortführen zu können.

Zudem will die Firma nach eigenen Angaben mithilfe externer Berater alternative Unternehmensstrategien ausloten. In einer Mitteilung von Ende Februar war vom möglichen Verkauf des Unternehmens, einer Fusion, der Veräußerung von Unternehmenswerten oder einer Erschließung zusätzlicher Finanzierungsquellen die Rede. Ob es tatsächlich zu derartigen Maßnahmen komme, sei offen.

Centogene hat nach eigenen Angaben etwa 400 Mitarbeiter in Deutschland. Die mit Abstand meisten davon arbeiten in Rostock.

Erst kürzlich hatte mit dem Greifswalder Jachtenbauer Hanseyachts ein anderer Börsen-Exot mitgeteilt, sich aus Kostengründen von der Frankfurter Börse zurückziehen zu wollen. Dies erfolge nach geschäftlichen Rekordzahlen, um die Profitabilität zu steigern. Auch darüber hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240312-99-309712/2 (dpa)