Hansa Rostocks Vorstandsvorsitzender Robert Marien hat sich vor dem Antritt seiner ärztlich verordneten Auszeit noch einmal an die Anhängerschaft des Fußball-Zweitligisten gewandt und um Unterstützung im Kampf um den Klassenverbleib gebeten. „Denn die kommenden Wochen und Monate mit ihren großen Herausforderungen im sportlichen Bereich, benötigen den bedingungslosen Zusammenhalt der gesamten Hansa-Familie“, sagte der 43-Jährige in einem Statement, das am späten Montagnachmittag auf der Homepage des Clubs veröffentlicht wurde.

Hansa Rostock steht mit aktuell 25 Zählern auf dem Relegationsplatz. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) empfängt die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic den Tabellensiebten SpVgg Greuther Fürth im Ostseestadion.

Robert Marien ist seit 2016 Vorstandvorsitzender von Hansa. Im November vergangenen Jahres hatte er angekündigt, sein Amt auf ärztlichen Rat hin für sechs Monate ruhen zu lassen. „Einen hauptamtlichen Job beim FC Hansa kann niemand machen, der nicht 24 Stunden täglich mit Haut und Haaren dabei ist und für den Verein lebt. Aber das birgt natürlich auch Schattenseiten, denn so ehrlich muss man dann in den Spiegel schauen: Sonderlich gesundheitsfördernd ist so eine Lebensweise nicht“, sagte Marien jetzt. Deshalb habe er den Entschluss gefasst, „für einige Zeit kürzerzutreten, um dann gestärkt zurückzukehren“.

