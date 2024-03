Schwerin (dpa/mv). Der erneute Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt am Dienstag auch in Mecklenburg-Vorpommern für Ausfälle und Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn sprach am Morgen von erheblichen Einschränkungen im Fern- und Regional- sowie im S-Bahn-Verkehr.

Der erneute Streik der Lokführergewerkschaft GDL sorgt am Dienstag auch in Mecklenburg-Vorpommern für Ausfälle und Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die Deutsche Bahn sprach am Morgen von erheblichen Einschränkungen im Fern- und Regional- sowie im S-Bahn-Verkehr.

Auf zahlreichen Linien fahren nur einzelne Regionalzüge, einige Linien fallen ersatzlos aus, etwa die des RE4, RB23, RB24, RB25 oder die S-Bahn-Linien S1 und S3. Außerdem sei ein Ersatzverkehr mit Bussen auf den Linien RE3, RE5 und S2 eingerichtet. Reisende werden gebeten, diese Informationen vor Fahrtantritt zu überprüfen. Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) wird nach Unternehmensangaben nicht gestreikt. Jedoch könne es zu Störungen und Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf auf allen Linien kommen.

Im Personenverkehr startete der bundesweite GDL-Streik am Dienstagmorgen um 2.00 Uhr, er dauert 24 Stunden an. Im Güterverkehr begann der Ausstand bereits am Montagabend.

© dpa-infocom, dpa:240312-99-307620/2 (dpa)