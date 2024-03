Neubrandenburg (dpa/mv). Acht Zeugen sind für den nächsten Verhandlungstag im Fall um den getöteten sechsjährigen Joel geladen. Aus dem Plan, den Prozess Ende März zu beenden, wird nichts.

Im Prozess um den getöteten sechsjährigen Joel steht an diesem Dienstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Neubrandenburg der fünfte Prozesstag auf dem Programm. Nach Angaben eines Sprechers sind acht Zeugen aus dem persönlichen Umfeld der Beteiligten geladen. In dem Prozess muss sich ein inzwischen 15-Jähriger wegen Totschlags verantworten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte bislang geschwiegen.

Im vergangenen September soll der damals 14-Jährige in der Gemeinde Pragsdorf bei Neubrandenburg Joel geschlagen und erstochen haben. Dem Jugendlichen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und wird voraussichtlich länger dauern, als ursprünglich geplant war. Wie der Gerichtssprecher mitteilte, sind drei zusätzliche Prozesstage vorgesehen, weil die Beweisaufnahme etwas umfangreicher geworden ist. Der vorerst letzte Termin ist nun den Angaben zufolge für den 4. April angesetzt. Eigentlich hätte der Prozess Ende März enden sollen.

