Waren (dpa/mv). Der Virologe Drosten äußerte sich während der Corona-Pandemie sehr oft zu dem Thema und machte sich dabei nicht nur Freunde. Das zeigte ein Vorfall auf einem Campingplatz, der nun vor Gericht liegt.

Vor dem Amtsgericht Waren beginnt am Dienstag (13.00 Uhr) ein Prozess gegen drei Camper aus Berlin, die den prominenten Virologen Christian Drosten im Sommer 2022 beleidigt haben sollen. Angeklagt sind zwei Männer und eine Frau. Der Vorwurf lautet unter anderem auf Beleidigung und Nötigung. Sie sollen den Wissenschaftler Ende Juni 2022 auf einem Campingplatz bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) öffentlich beleidigt haben. Drosten selbst wird am Dienstag nicht zu dem Prozess erwartet. Es sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Je nach Verlauf könnte es am Dienstag bereits ein Urteil geben.

