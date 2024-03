Schwerin (dpa/mv). Der erneute Lokführerstreik stellt Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern wieder vor eine Geduldsprobe. Nur ein Grundangebot steht ihnen zur Verfügung.

Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich am Dienstag wegen eines bundesweiten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL auf Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn wird nach Angaben eines Sprechers wieder ein Grundangebot für den Nordosten zur Verfügung stellen. Dafür habe es noch genügend Vorlaufzeit gegeben, sagte er am Montag. Ab Dienstag, 2.00 Uhr, soll der Personenverkehr für 24 Stunden bestreikt werden.

Wie schon beim Streik in der vergangenen Woche muss der Verkehr laut Bahn auf mehreren Linien ersatzlos ausfallen. Davon betroffen ist unter anderem die Linie RE4 von Lübeck über Neubrandenburg und Pasewalk nach Stettin oder Ueckermünde. Auf anderen Linien fahren Züge nur vereinzelt oder unregelmäßig. Wiederum auf anderen Strecken fahren Busse.

Die Gewerkschaft kämpft um höhere Gehälter und weniger Arbeitszeit. Knackpunkt des Konflikts ist die Forderung, dass Schichtarbeiter für das gleiche Geld 35 statt 38 Stunden in der Woche arbeiten sollen.

© dpa-infocom, dpa:240311-99-300856/2 (dpa)