Rostock/Greifswald (dpa/mv). Bereits Ende Januar hatten Ärzte und Ärztinnen der Unikliniken in MV die Arbeit niedergelegt, unter anderem um mehr Geld zu fordern. Nun sind sie erneut dazu aufgerufen.

Die Ärzte-Gewerkschaft Marburger Bund hat auch in Mecklenburg-Vorpommern Mediziner an Unikliniken für Montag (ab 7.30 Uhr) zu einem Warnstreik für bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen aufgerufen. Die Ärztinnen und Ärzte sollen sich vor den Unikliniken in Rostock und Greifswald zu sogenannten Streikfrühstücken versammeln. Laut Ärzte-Gewerkschaft dürfte der ganztägige Warnstreik zu Einschränkungen führen, beispielsweise bei nicht dringlichen, verschiebbaren Operationen.

Der Aufruf zum Warnstreik richtet sich an die Ärztinnen und Ärzte in 23 Universitätskliniken der Länder. Der Marburger Bund fordert in den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder für die Uni-Mediziner unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr. Er begründet dies mit der Inflation und dem Ziel, den Gehaltsabstand zu anderen Krankenhausträgern aufzuholen. Auch die laut Marburger Bund im Vergleich zu anderen Krankenhausträgern längeren Wochenarbeitszeiten werden kritisiert.

