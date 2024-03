Stralsund (dpa/mv). Mehrere Jugendliche sollen in Stralsund zwei Mädchen als „Scheiß Ausländer“ beschimpft haben. Zudem habe einer der Jugendlichen den Hitlergruß gezeigt und die Gruppe habe „ein Lied mit ausländerfeindlichen Parolen“ abgespielt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dazu hätten sie am Samstagabend lautstark die Worte „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ gesungen. Die beiden 14 und 15 Jahre alten Mädchen informierten selbst die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, habe einer der Jugendlichen erneut das Lied angespielt. Von den vier Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren - darunter ein Mädchen - seien die Personalien aufgenommen und sie seien zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht worden. Gegen sie wurde Anzeige wegen des Verdachtes der Volksverhetzung, Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen erstattet.

© dpa-infocom, dpa:240310-99-285394/2 (dpa)