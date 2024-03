Plau am See (dpa/mv). In Plau am See ist ein Reihenhaus in Brand geraten, während die Bewohner des Hauses nicht daheim waren. Die Polizei war kurz nach Mitternacht über das Feuer informiert worden, wie sie am Sonntag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr seien direkt die Flammen im Untergeschoss des Hauses festgestellt worden. Die Bewohnerin des Nachbarhauses musste ihr Haus vorsichtshalber kurzzeitig verlassen, weil ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen werden konnte. Was den Brand ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300.000 Euro.

