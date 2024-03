Schwerin (dpa/mv). Bislang haben die Schweriner Volleyballerinnen in dieser Saison gegen Stuttgart immer das Nachsehen gehabt. Im vierten Duell führt das Koslowski-Team 2:0 - und muss trotzdem noch einmal zittern.

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben die Chance gewahrt, die Zwischenrunde auf dem ersten Rang zu beenden. Am Samstag gewann die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski gegen Allianz MTV Stuttgart mit 3:2 (25:23, 28:26, 22:25, 23:25, 15:12) und zog damit nach Punkten mit dem deutschen Meister gleich. Während der MTV bereits alle vier Partien bestritten hat, kann der SSC am kommenden Samstag in Suhl noch nachlegen und würde selbst mit einer 2:3-Niederlage Platz eins übernehmen.

Nach dem gewonnenen ersten Durchgang zeigten die Mecklenburgerinnen auch im zweiten Satz eine starke Moral. So lag das Koslowski-Team bereits 20:23 zurück, holte dann aber mit vier Punkten in Serie den ersten Satzball. Stuttgart wehrte diesen und im Anschluss zwei weitere Satzbälle ab, bevor der SSC sich schließlich doch durchsetzen konnte.

Im dritten Satz verpassten es die Gastgeberinnen jedoch, die Partie trotz einer 20:18-Führung für sich zu entscheiden und mussten danach auch den vierten Abschnitt Stuttgart überlassen. Im entscheidenden Tiebreak behielt Schwerin wieder die Oberhand und machte mit dem ersten Matchball alles klar. Nach den Niederlagen im Supercup und in der Hauptrunde war es für das Koslowski-Team der erste Erfolg in dieser Spielzeit gegen den MTV.

