Nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Putbus auf Rügen ist ein Ehepaar mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gekommen. Wie genau es am Samstag zu dem Brand in der Küche des Hauses kam, war zunächst unklar. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Brandstiftung, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr holte die beiden 78 und 80 Jahre alten Bewohner aus dem Haus, das unter anderem mit einem Ofen beheizt wird. Die Staatsanwaltschaft Stralsund ordnete an, dass ein Brandursachenermittler klären soll, wie es zu dem Feuer kam. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:240309-99-280419/2 (dpa)