Broderstorf/Fienstorf (dpa/mv). Großes Glück auf einer Biogasanlage im Landkreis Rostock: Dort hat ein Gastank Feuer gefangen, der leer war. Andere Tanks daneben waren das nicht.

Im Landkreis Rostock ist in einer Biogasanlage ein Gastank in Brand geraten. Der Tank sei glücklicherweise nicht mehr mit Gas gefüllt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Rostock. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegenden und mit Gas befüllten Tanks in Fienstorf (Gemeinde Broderstorf) habe die Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften verhindert.

Rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung war das Feuer gelöscht. Es wurde niemand verletzt, der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Warum der Tank brannte, war zunächst unklar. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten den Angaben zufolge an der Brandstelle erste Spuren. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen.

