Rollwitz (dpa/mv). Erst Alkohol, dann Autofahren? Einem 38 Jahre alten Mann ist diese gefährliche Kombination am frühen Samstagmorgen zum Verhängnis geworden. Und dabei hatte der stark Betrunkene noch viel Glück.

Ein betrunkener Mann hat im Landkreis Vorpommern-Greifswald am frühen Samstagmorgen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist damit in einem Weiher gelandet. Der 38-Jährige sei auf der Bundesstraße 109 bei Rollwitz erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe dort mehrere Leitpfosten und ein Verkehrsschild beschädigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Beim Gegenlenken geriet er nach links und fuhr dort in den Grünstreifen. Seine Fahrt endete schließlich auf dem Dach liegend in einem Weiher. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Am Auto entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Ein Landwirt mit Traktor holte das Fahrzeug wieder aus dem Wasser.

