Jatznick (dpa/mv). Ein Auto ist in Jatznick (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beim Überholen gegen einen Quadfahrer geprallt, als dieser in ein Grundstück abbiegen wollte. Er wurde schwer verletzt. Der Fahrer des Autos sei im Anschluss ohne anzuhalten von der Unfallstelle geflüchtet, teilte die Polizei mit. Der 49-jährige Quadfahrer wurde am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht.

Zuvor war er den Angaben zufolge auf der Pasewalker Chaussee unterwegs. Er wollte nach links abbiegen. Als das Auto gegen das Quad prallte, stürzte er von seinem Fahrzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Autofahrer und zum Unfallhergang.

