Rostock (dpa/mv). Vermutlich drei unbekannte Personen sind in Rostock in zwei Mobilfunkgeschäfte eingebrochen. Die Täter haben in der Nacht zu Freitag mit von der Straße entnommenen Gullydeckeln die Schaufenster der Geschäfte eingeworfen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend hätten sie Geräte aus der Auslage entwendet und seien wahrscheinlich mit Fahrrädern geflüchtet. Die Polizei habe die Fahrräder sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Der Schaden werde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Vermutlich drei unbekannte Personen sind in Rostock in zwei Mobilfunkgeschäfte eingebrochen. Die Täter haben in der Nacht zu Freitag mit von der Straße entnommenen Gullydeckeln die Schaufenster der Geschäfte eingeworfen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend hätten sie Geräte aus der Auslage entwendet und seien wahrscheinlich mit Fahrrädern geflüchtet. Die Polizei habe die Fahrräder sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Der Schaden werde auf mehrere tausend Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-264276/3 (dpa)