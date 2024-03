Kuhlen-Wendorf (dpa/mv). Ein 17-Jähriger ist von einem 20 Meter hohen Schornstein auf einem Gelände im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestürzt. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, war aber noch ansprechbar, als er ins Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge war der Jugendliche mit seinem 18 Jahre alten Bruder in Kuhlen-Wendorf unterwegs, als er entschied, auf den Schornstein zu klettern, um Fotos zu machen. Um hochzukommen, benutzte er die in den Ziegeln eingelassenen Stahlsprossen. Eine dieser Sprossen löste sich und der Junge stürzte aus der großen Höhe zu Boden. Sein Bruder wurde nicht verletzt.

Ein 17-Jähriger ist von einem 20 Meter hohen Schornstein auf einem Gelände im Landkreis Ludwigslust-Parchim gestürzt. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, war aber noch ansprechbar, als er ins Krankenhaus gebracht wurde, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Den Angaben zufolge war der Jugendliche mit seinem 18 Jahre alten Bruder in Kuhlen-Wendorf unterwegs, als er entschied, auf den Schornstein zu klettern, um Fotos zu machen. Um hochzukommen, benutzte er die in den Ziegeln eingelassenen Stahlsprossen. Eine dieser Sprossen löste sich und der Junge stürzte aus der großen Höhe zu Boden. Sein Bruder wurde nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-262881/3 (dpa)