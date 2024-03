Warin (dpa/mv). Ein Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße bei Warin (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige am Donnerstagabend von Blankenberg in Richtung Warin unterwegs, als er vor dem Ortseingang gegen einen Baum prallte. Den Angaben zufolge hatte er in einer Kurve seine Geschwindigkeit nicht angepasst und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er starb noch am Unfallort.

© dpa-infocom, dpa:240308-99-262834/3 (dpa)