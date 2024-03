Greifswald (dpa/mv). Greifswald steht wegen des 250 Jahre zurückliegenden Geburtstags des weltberühmten Malers Caspar David Friedrich ganz im Zeichen seines berühmten Sprösslings. Nun leuchtet ein weiterer Verweis.

Im 250. Geburtsjahr des berühmten Greifswalder Malers Caspar David Friedrich leuchten in der Hansestadt seine Motive als Teil eines neuen Kunstwerkes. Auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseum wurde am Donnerstagabend das Werk „cdf light“ von Götz Lemberg eingeweiht. In einem Glasbau, der gleichzeitig der Notausgang der dortigen Tiefgarage ist, sind Lichtröhren so aufgehängt, dass sie von bestimmten Standpunkten Motive ergeben. Von Nahem hingegen wirken sie ungeordnet.

Vom Museumseingang aus, von hinter dem dortigen Wasserbecken, von der Nordwestecke des Platzes oder der Ecke zur Domstraße gesehen, ergeben sich Rückenansichten von Menschen, die Stadtsilhouette Greifswalds, die Klosterruine Eldena und eine alte Eiche - Motive, die sich auch in den romantischen Werken Friedrichs wiederfinden.

Mit zahlreichen Veranstaltungen stehen Greifswald und Teile Vorpommerns in diesem Jahr im Zeichen des Malers. Auch das Pommersche Landesmuseum widmet dem bedeutendsten Künstler der deutschen Romantik mehrere Sonderausstellungen. So soll zum Beispiel das ikonische Werk „Kreidefelsen auf Rügen“ erstmals in MV zu sehen sein.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-258329/2 (dpa)