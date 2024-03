Güstrow/ Gülzow (dpa/mv). Eigentlich waren die Polizei und die Feuerwehr wegen eines ausgelösten Brandmelders in Gülzow-Prüzen im Einsatz. Doch dann entdeckten sie etwas anderes.

Ein defekter Brandmelder hat Einsatzkräfte in Gülzow in der Gemeinde Gülzow-Prüzen (Landkreis Rostock) zu einer privaten Cannabisplantage geführt. Das teilte die Polizeiinspektion Güstrow am Donnerstag mit. Nach dem Alarm in einer Wohnung am Platz der Jugend rückten am Donnerstagvormittag Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei an. Nach Notöffnung der Tür durch die Freiwillige Feuerwehr konnte eine Brand- und Rauchentwicklung schnell ausgeschlossen werden, ein technischer Defekt des Brandmelders war wahrscheinlich.

Bei der Wohnungsbegehung wurde eine Indoorplantage mit 29 Cannabispflanzen entdeckt. Der 28-jährige Wohnungsnutzer war während des Einsatzes nicht vor Ort. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher. Auf den Wohnungsnutzer wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-256781/3 (dpa)