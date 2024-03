Schwerin/Berlin (dpa/mv). Der erneute Lokführerstreik bremst auch in Mecklenburg-Vorpommern Bahnreisende aus. Die Deutsche Bahn bietet nur ein Grundangebot an, Züge eines anderen Unternehmens fahren hingegen regulär.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL trifft seit Donnerstagmorgen auch Bahnreisende im Nordosten. „Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern ein Grundangebot, das stabil läuft“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Nachmittag.

Der bundesweite Streik der GDL soll 35 Stunden dauern. Er begann an diesem Donnerstagmorgen um 2.00 Uhr und soll am Freitag um 13.00 Uhr enden. Betroffen ist laut der Deutschen Bahn der Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Auf einigen Strecken in MV steht der Bahnverkehr demnach komplett still. Auf manchen Linien fahren Züge den Angaben zufolge vereinzelt oder unregelmäßig, wiederum auf anderen Strecken fahren Busse als Ersatz.

Bei der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) hingegen läuft seit Streikbeginn alles wie gewohnt, wie eine Sprecherin mitteilte. „Unsere Züge fahren ganz regulär.“ Im Nordosten bedient die Odeg mehrere Verbindungen, darunter Rostock - Stralsund - Pasewalk oder Wismar - Schwerin - Berlin.

Die GDL hatte am Montag zu dem Streik im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn aufgerufen. Es ist der fünfte Ausstand im seit November laufenden Konflikt. Knackpunkt der Tarifauseinandersetzung ist die Forderung der Gewerkschaft, die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen zu senken. Eine vierwöchige Verhandlungsphase hinter verschlossenen Türen war vergangene Woche trotz des Einsatzes externer Vermittler gescheitert. Die Gewerkschaft will nun künftige Streiks deutlich kurzfristiger ankündigen als bisher.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-256787/3 (dpa)