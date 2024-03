Schwerin (dpa/mv). Mit Auftauchen einer Vorab-Version eines Gutachtens zur umstrittenen Klimastiftung MV steht der Vorwurf im Raum, die Landesregierung habe Einfluss genommen. Gutachterin und Staatskanzlei sagen: nein.

Die Schweriner Landesregierung hat Vorwürfe der Einmischung in ein 2022 veröffentlichtes Gutachten zur möglichen Auflösung der umstrittenen Klimastiftung des Landes im Zusammenhang mit Nord Stream 2 zurückgewiesen. „Über den Text des Gutachtens hat allein die Gutachterin entschieden“, betonte am Donnerstag der Sprecher der Schweriner Staatskanzlei, Andreas Timm. Zu einer Rücksprache vor Veröffentlichung schrieb Timm: „Es ist völlig normal, dass es während der Erstellung eines Gutachtens auch Gespräche zwischen Auftraggeber und Gutachter gibt.“

So habe die Juristin Birgit Weitemeyer auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Eckpunkte ihrer rechtlichen Beurteilung über die Auflösungsmöglichkeiten der Stiftung vorgestellt. Dieses Gespräch habe am 3. Mai 2022 stattgefunden. „Auch in diesem Gespräch war immer klar, dass die Gutachterin unabhängig entscheidet.“ Am selben Abend sei das verbindliche Gutachten an das Innenministerium übersandt und am Folgetag vorgestellt worden.

Timm verwies auf vorhergehende Äußerungen Weitemeyers. Sie hatte am Donnerstag mitgeteilt, die Landesregierung habe zu keiner Zeit ein bestimmtes Ergebnis des Rechtsgutachtens verlangt und den Austausch zwischen Auftraggeber und Gutachter auch als normal bezeichnet.

Zuvor hatte „Business Insider“ berichtet, Schwesig habe das Gutachten offenbar vor Veröffentlichung anpassen lassen. Die Autoren berufen sich auf eine Version des Gutachtens, das Passagen enthält, die in der späteren Version fehlen. Beide Versionen liegen auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

In einer dieser Passagen wird Kritik am Festhalten an dem Pipelineprojekt Nord Stream 2 auch schon vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 deutlich. In der zweiten fehlenden Passage geht es um die Möglichkeit der Aufhebung von Stiftungen wegen Sittenwidrigkeit. Verwiesen wird auf den Fall des verurteilten Kindsmörders Magnus Gäfgen, der eine Stiftung für Gewaltopfer einrichten wollte.

Die Stiftung Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern war Anfang 2021 auf Betreiben der Landesregierung gegründet worden, um die Fertigstellung der Erdgasleitung Nord Stream 2 unter Umgehung von Sanktionsdrohungen der USA gegen beteiligte Firmen zu ermöglichen. Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs war der wirtschaftliche Teil der Stiftung aufgelöst worden. Projekte des Klima- und Umweltschutzes, für die das Tochterunternehmen des russischen Staatskonzerns Gazprom, Nord Stream 2, 20 Millionen Euro in die Stiftung eingebracht hatte, liefen weiter. Bemühungen, die Stiftung aufzulösen, waren bislang erfolglos.

