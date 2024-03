Rostock (dpa/mv). 14 Jahre hat es gedauert vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung: Nun zeigt die Rostocker Kunsthalle eine umfassende Ausstellung des Gegenwartskünstlers Gregor Hildebrandt. Und der ist weltweit gefragt.

Die Kunsthalle Rostock stellt von diesem Wochenende an auf zwei Etagen die Werke des Berliner Künstlers Gregor Hildebrandt aus. Unter dem Titel „Nah am Wasser“ sind Exponate aus zwei Jahrzehnten Schaffenszeit zu sehen, darunter großformatige bis zu 24 Meter lange und 3 Meter hohe Werke, Skulpturen und Installationen. Ein raumgreifendes zentrales Werk heißt „Blau im Gedächtnis“ und ist erstmals zu sehen. Mit 1400 quadratischen überwiegend in tiefblau gehaltenen Einzelelementen ist es eine Hommage des Künstlers an eines der prominentesten Wahrzeichen von Berlin, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

„Gregor Hildebrandt holt damit auf eine gewisse Weise Berlin nach Rostock. Entstanden ist ein Raum der Ruhe und auch der Andacht“, umschreibt Kurator Stephan Koal das Werk. Die Idee für die bis 20. Mai laufende Hauptausstellung entstand schon im Jahr 2010, wie sich Kunsthallen-Chef Uwe Neumann am Donnerstag bei einer Vorbesichtigung erinnerte: „Hildebrandt ist einer der wichtigsten deutschen Künstler. Das Warten hat sich gelohnt.“ Für seine Arbeiten nutze er konsequent teils schon fast vergessene Materialien wie Vinylschallplatten und Bänder von Audio- und Videokassetten oder Laserdisks. Damit erreiche Hildebrandts Kunst eine mehrschichtige Tiefe.

