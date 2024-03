Schwerin (dpa/mv). Der Anteil der Frauen in der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern wächst. Aus Sicht des Innenministeriums ist das ein gutes Zeichen. Doch am Ziel sieht man sich noch lange nicht.

Der Anteil von Frauen in der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern ist in den vergangenen Jahren zwar stetig gewachsen, immer noch gibt es laut Innenministerium aber deutlich mehr Männer. „In den vergangenen zehn Jahren konnten wir den Anteil von Frauen bei der Landespolizei stetig erhöhen, auf aktuell etwa 30 Prozent“, sagte Innenminister Christian Pegel (SPD) laut Mitteilung vom Donnerstag anlässlich des Weltfrauentags am Freitag.

In den Führungspositionen in der Landespolizei ist der Anteil der Frauen 2022 nach Angaben des Ministeriums doppelt so hoch gewesen wie noch zehn Jahre zuvor. „Lag dieser 2012 noch bei sieben Prozent, so stieg er bis 2022 mit 108 Frauen auf 20 Prozent an. Das zeigt, der Polizeiberuf ist nicht nur ein spannender Bereich für Männer, sondern auch für Frauen bieten wir in unserer Landespolizei verschiedene Aufstiegs- und Verwirklichungschancen an“, äußerte Pegel.

Man befinde sich damit auf einem guten Weg, sei aber noch lange nicht am Ziel, so der SPD-Politiker. „Wir setzen uns weiter für Gleichstellung, die Anerkennung der Leistungen von Frauen und Chancengerechtigkeit ein.“ Eine Zielvereinbarung sorgt demnach dafür, dass Frauen bei gleicher Qualifikation den Vorzug bei Einstellungen bekommen. Zudem werden Teilnehmerinnen durch eine Fortbildungsreihe unterstützt, ihre Führungskompetenzen zu erhöhen.

