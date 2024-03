Pampow (dpa/mv). Unbekannte haben in Pampow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in der Nacht zum Donnerstag drei Kleintransporter eines Möbelhauses gestohlen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von circa 60.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge seien auf dem nicht umzäunten Betriebsgelände abgestellt und mit verschiedenen Werkzeugen beladen gewesen. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben von einer gezielten Tat aus und ermitteln wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

Unbekannte haben in Pampow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in der Nacht zum Donnerstag drei Kleintransporter eines Möbelhauses gestohlen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden in Höhe von circa 60.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge seien auf dem nicht umzäunten Betriebsgelände abgestellt und mit verschiedenen Werkzeugen beladen gewesen. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben von einer gezielten Tat aus und ermitteln wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

