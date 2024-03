Grabow (dpa/mv). Unbekannte Diebe haben 65 Ferkel aus einer Stallanlage bei Grabow gestohlen. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

Unbekannte Täter haben 65 Ferkel vom Gelände eines Schweinemastbetriebes in Kolbow bei Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Das teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Donnerstag mit. Laut Polizei verschafften sich die Täter am Mittwoch zunächst gewaltsam Zutritt zum Betriebsgrundstück. Anschließend drangen sie in die Stallanlage ein. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe die gestohlenen Tiere dann mit einem Fahrzeug abtransportierten. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der dem Landwirtschaftsbetrieb entstandene Schaden auf 6500 Euro. Die Polizei in Ludwigslust bittet um Hinweise zu diesem Vorfall. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

