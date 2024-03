Anklam (dpa/mv). Der Betreiberverein des wiederholt ausgezeichneten Demokratiebahnhofs Anklam darf nicht mehr ins Gebäude. Nach längerem Hin und Her hat der Landkreis den alten Bahnhof wegen Baumängeln gesperrt.

Der bisherige Standort des überregional bekannten Jugend- und Kulturzentrums Demokratiebahnhof Anklam ist gesperrt. Der Verein dürfe nicht mehr in das alte Anklamer Bahnhofsgebäude, sagte am Donnerstag der Vereinsvorsitzende Marius Denda. Am Mittwochvormittag habe ein Mitarbeiter zur Arbeit gehen wollen und amtliche Versiegelungsaufkleber vorgefunden. Ein Schreiben weise darauf hin, dass eine Geldstrafe drohe, wenn die Siegel gebrochen würden. Der Verein könne aktuell nicht arbeiten. Man habe den eigenen Anwalt informiert, um rechtliche Schritte prüfen zu lassen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald bestätigte die Sperrung. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Der Sperrung war ein längeres Hin und Her vorausgegangen. Der Landkreis hatte die Nutzung wegen Mängeln an der Elektrik und im Bereich des Brandschutzes untersagt, und die Grundstücks- und Wohnungswirtschafts GmbH Anklam (GWA) als Eigentümer hatte dem Verein den Mietvertrag Mitte Februar gekündigt. Dennoch war der Verein weiter im Bahnhof geblieben.

GWA, die Stadt Anklam und der Verein sind sich weitgehend einig, dass der Verein auch künftig in dem Bahnhof arbeiten soll. Allerdings fehlt bislang Geld für die Modernisierung. Die Kosten einer Gesamtsanierung hatte die GWA mit etwa 4,5 Millionen Euro beziffert. Auch eine teilweise Modernisierung ist im Gespräch, damit der Verein einen Teil des Gebäudes nutzen kann. Dem Verein seien von der GWA Ausweichquartiere angeboten worden, sagte Denda. Diese würden geprüft.

Den Demokratiebahnhof gibt es seit 2014. Er bietet offene Jugend- und Sozialarbeit und kulturelle Veranstaltungen an. Jugendliche können sich hier aufhalten, gärtnern, kochen oder mit Sozialarbeitern reden. Bands können hier proben. Zudem gibt es Vorträge, Diskussionsrunden, Film- und Musikabende. Vor dem Demokratiebahnhof sind schon Monchi von der Punkband Feine Sahne Fischfilet, der Rapper Marteria und Campino, Sänger der Toten Hosen, aufgetreten. Auch der damalige Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) war schon vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:240307-99-250842/2 (dpa)